Они совсем не похожи: как выглядит младшая сестра королевы Летиции

Тельма Ортис / © Getty Images

51-летняя Тельма Ортис, присутствовала на презентации Стратегии внешней деятельности Испании на 2025–2028 годы в штаб-квартире Marques de Salamanca, в Мадриде.

Мероприятие включает в себя презентацию Стратегии министром на международном уровне, за которой последуют три тематических стола, посвященных различным направлениям деятельности. Тельма экономист по профессии.

На рабочее мероприятие Тельма приехала в пестрой блузке и яркой оранжевой юбке-карандаш, обула туфли-лодочки на шпильке из кожи крокодила, ее волосы были накручены локонами, а очки от солнца она использовала, как обруч. Также Тельма сделала легкий макияж и надела маленькие золотые серьги.

Тельма и Летиция не очень похожи внешне, хотя обе со стройной от природы фигурой.