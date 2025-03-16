Они так похожи: бывшая девушка принца Гарри поделилась милыми фото со своей мамой

Челси – бывшая девушка принца Гарри, а сейчас счастливо замужем за директором гостиничной компании Bijou Collection Сэмом Катмор-Скоттом и растит двоих детей.

На днях Челси поделилась в своем Instagram парой очень нежных фотографий, на которых запечатлена со своей мамой Беверли. Мама и дочь невероятно похожи друг на друга.

Челси опубликовала пост в преддверии Дня матери, который в Британии отмечают 30 марта. Они рекламирующих коллекцию ювелирного бренда Дэви, который называется Aya, созданную ко Дню матери.

Челси Дэви и ее мама Беверли / Фото: Instagram Челси Дэви

Челси выглядела потрясающе на снимках, одетая в синие узкие джинсы и свободную белую льняную рубашку. А ее мама Беверли выглядела прекрасно, надев белые льняные шорты и бледно-розовую блузку.

Поклонники Челси не оставили пост без комментариев.

Челси Дэви и ее мама Беверли / Фото: Instagram Челси Дэви

"Это твоя мама? Я думал, это твоя подруга. Какие вы обе красивые!", "Какая потрясающая фотография матери и дочери — ты потрясающая, Челси, ты должна очень гордиться своим успехом. Твои украшения просто захватывают дух", — написали некоторые из них в Instagram.

Челси Дэви и ее мама Беверли / Фото: Instagram Челси Дэви

Напомним, Чэлси и принц Гарри состояли в отношениях с перерывами примерно с 2004 по 2011 год. Но Дэви не хотела связывать себя обязанностями королевской жизни, поэтому пара разошлась.

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