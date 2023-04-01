Они точно приедут: названо причину из-за которой Меган и Гарри будут присутствовать на коронации

Известно, что герцог и герцогиня Сассекские получили приглашение на мероприятие, но еще не подтвердили свое присутствие 6 мая 2023 года. Хотя некоторые королевские эксперты убеждены, что они будут присутствовать и этому есть причина.

Репортер Кинси Шофилд считает, что Меган не пропустит этот торжественный день, когда ей могут позволить еще раз появиться на публике в тиаре. Единственный раз в жизни, когда герцогиня Сассекская могла надеть тиару был день ее свадьбы с принцем Гарри в 2018 году.

Тиара, которую носила на свадьбе Меган Маркл / Фото: Associated Press

"Прошло много времени с тех пор, как она носила нечто такое, и им нужно напомнить миру, что они связаны с королевской семьей. Потому что, как вы знаете, это их бизнес, который стал их единственным брендом", - говорит корреспондент, пишет express.

Тем временем члены королевской семьи раздражены тем, что Гарри и Меган зарабатывают деньги на сделках со СМИ, связанных с их королевским статусом. И, конечно, нет сомнений в том, что коронация – еще один повод для супругов потом рассказать миру свою версию того, как прошла коронация короля Чарльза III.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Напомним, ранее появилась информация, что Меган и Гарри хотят появиться на балконе Букингемского дворца вместе с остальными членами семьи. И это является едва ли не единственным условием, которое они ставят перед королем Чарльзом. Однако, стоит отметить, что пара не находится в том положении, в котором им позволят ставить какие-либо условия.

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