Они тоже так делали: Чарльза и Камиллу застукали за жестом, который обожают Меган и Гарри

В обычной жизни короля и королеву не встретишь держащимися за руки.
Но однажды будущего короля Чарльза и его супругу Камиллу таки запечатлели за этим занятием. Это было в день, когда состоялась церемония прощания с братом Камиллы – Марком Шандом, 1 мая 2014 года. Супругов запечатлели, когда они покидали церковь Святой Троицы в Стаурпейне, следуя за гробом брата Камиллы, который неожиданно скончался на после падения и удара головой в Нью-Йорке.
В тот день Камилла была вся в слезах. Она надела черный костюм в белый квадратный принт, шляпу с перьям и жемчужный чокер с бриллиантовой застежкой, а также жемчужные серьги. Камилла была заплаканной, а Чарльз, одетый в темно-синий костюм, белую рубашку и черный галстук держал ее за руку на публике. Видимо, это было проявление поддержки.
Отметим, что Меган Маркл и принца Гарри часто фотографируют на публике держащимися за руки и даже критикуют за то, что они это демонстрируют буквально каждый раз, появляясь где-либо перед камерами.
Кейт и Уильям Уэльские ведут себя более сдержанно, их видели держащимися за руки на следующий день после свадьбы пары. А недавно в видео, представленном дворцом, в котором Кейт рассказала, что завершила профилактический курс химиотерапии, пара вновь стала демонстрировать более нежные чувства публично.
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