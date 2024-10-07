Они тоже так делали: Чарльза и Камиллу застукали за жестом, который обожают Меган и Гарри

Но однажды будущего короля Чарльза и его супругу Камиллу таки запечатлели за этим занятием. Это было в день, когда состоялась церемония прощания с братом Камиллы – Марком Шандом, 1 мая 2014 года. Супругов запечатлели, когда они покидали церковь Святой Троицы в Стаурпейне, следуя за гробом брата Камиллы, который неожиданно скончался на после падения и удара головой в Нью-Йорке.

В тот день Камилла была вся в слезах. Она надела черный костюм в белый квадратный принт, шляпу с перьям и жемчужный чокер с бриллиантовой застежкой, а также жемчужные серьги. Камилла была заплаканной, а Чарльз, одетый в темно-синий костюм, белую рубашку и черный галстук держал ее за руку на публике. Видимо, это было проявление поддержки.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Отметим, что Меган Маркл и принца Гарри часто фотографируют на публике держащимися за руки и даже критикуют за то, что они это демонстрируют буквально каждый раз, появляясь где-либо перед камерами.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Кейт и Уильям Уэльские ведут себя более сдержанно, их видели держащимися за руки на следующий день после свадьбы пары. А недавно в видео, представленном дворцом, в котором Кейт рассказала, что завершила профилактический курс химиотерапии, пара вновь стала демонстрировать более нежные чувства публично.

Кейт и Уильям на следующий день после свой свадьбы, 30 апреля 2011 года / Фото: Getty Images

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