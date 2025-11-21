- Дата публикации
Они целуются в кадре: принц Гарри снялся в эпизоде праздничного шоу своей жены Меган Маркл
Принц Гарри появился в эпизодической роли в трейлере предстоящего праздничного спецвыпуска Netflix с Меган Маркл.
19 ноября, Netflix представил первый трейлер фильма «С любовью, Меган: Праздничное торжество», специального праздничного выпуска герцогини Сассекской, который выйдет 3 декабря.
«Я обожаю праздничный сезон», — говорит Меган в трейлере, которым она поделилась в Instagram. «Это время, когда мы находим время для общения с любимыми людьми, соблюдаем традиции и создаем новые».
На новых кадрах Меган украшает дом, мастерит и готовит, размышляя о том, что для нее значит этот праздник. Короткие кадры показывают, как она гуляет по елочной ферме, как друзья заглядывают к ней, чтобы помочь с украшением и приготовлением еды, а также мельком показывают, как она когда-то обучала других технике упаковки подарков своими руками, когда работала в Paper Source.
Ее муж принц Гарри также появляется в эпизодической роли, накладывая себе что-то на кухне, а затем пара целуется.
Что интересно, праздничный выпуск Меган совпадает с рождественским концертом Кейт Миддлтон «Вместе на Рождество» в Вестминстерском аббатстве, который недавно был анонсирован дворцом. Его запись состоится 5 декабря.