"Они уже начали верить в свои истории": пес Патрон посмеялся над российскими пропагандистскими программами

Пес Патрон опубликовал в Instagram свое новое забавное фото, где он высунул язык и кривится. Это его реакция на контент российских пропагандистских программ, которые, как всегда, говорят чепуху и лгут.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"Когда посмотрел отрывки пропагандистских "аналитических" программ. Я иногда думаю, что они добавят в конце "и мы шутим, сами понимаем, что это бред". Но уже 9 месяц такое не происходит, и они реально уже начали верить в свои истории.

Под Рождество встречайте:

Как Бог сотворил отдельно бредсию и почему она избранная;

За что Иуда так любит украинский народ и чем они схожи;

Топ-10 фактов бессмертия попов МПЦ", – написал с иронией Патрон.

Пес также дал полезные советы украинцам. Он советует запастись необходимым в случае блэкаута и помочь одиноким и пожилым людям.

"Очень прошу сегодня собрать теплые вещи и пойти купить продуктов на несколько дней. Спички/свечи, зарядить павербенки (или как это пишется). А еще пойти по квартирам/домам одиноких или пожилых людей и спросить, что им нужно. Всем смешной лизь, такой же смешной, как правда роспропагандистов", — отметила четвероногая звезда.

Напомним, ранее Патрон показывал фото с прогулки по парку.

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