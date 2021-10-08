Они уже в разводе: вспоминаем королевскую свадьбу сына принцессы Маргарет с Сереной Стэнхоуп

Они уже в разводе: вспоминаем королевскую свадьбу сына принцессы Маргарет с Сереной Стэнхоуп

В этот день 28 лет назад состоялась свадьба сына принцессы Маргарет и Энтони Армстронг-Джонса – Дэвида Армстронг Джонса.

8 октября 1993 года Дэвид Армстронг-Джонс обвенчался с Сереной Алейн Стэнхоуп в церкви Святой Маргариты, в Вестминстере. На мероприятии присутствовало 650 гостей, включая Диану, принцессу Уэльскую, Элтона Джона, Джерри Холл.

Свадьба Дэвида Армстронг-Джонса, сына принцессы Маргарет с Сереной Алейн Стэнхоуп / Getty Images

Невеста была в платье, созданном Брюсом Роббинсом, которое очень напоминало свадебный наряд самой принцессы Маргарет, чьим автором был Норман Хартнелл.

Принцесса Маргарет в день своей свадьбы / Getty Images

В браке у пары родилось двое детей: Чарльз Патрик Иниго Армстронг-Джонс и Маргарита Элизабет Роуз Алейна Армстронг-Джонс. С 2000 по 2002 год Сноудон, его жена и дети жили в Кенсингтонском дворце со своей матерью, принцессой Маргарет, пока она не скончалась в 2002 году.

В 2011 году дочь Сноудона, Маргарита Армстронг-Джонс, была подружкой невесты на свадьбе принца Уильяма и Кэйт Миддлтон.

Свадьба Дэвида Армстронг-Джонса, сына принцессы Маргарет с Сереной Алейн Стэнхоуп / Getty Images

В феврале 2020 года стало известно, что 58-летний Дэвид Армстронг-Джонс, разводится с супругой Сереной после 26 лет совместной жизни. Тогда было выпушено заявление, в котором говорилось: "Граф и графиня Сноудон пришли к согласию по поводу того, что брак должен подойти к концу и что им нужно развестись. Они просят о том, чтобы пресса уважала частную жизнь их семьи".

Свадьба Дэвида Армстронг-Джонса, сына принцессы Маргарет с Сереной Алейн Стэнхоуп / Getty Images

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