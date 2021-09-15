Они в сотне самых влиятельных: Гарри и Меган захейтили подписчики журнала TIME

Сегодня, в день рождения принца Гарри, журнал TIME опубликовал фотографию принца и его супруги на своей обложке.

Как сообщает издание, Гарри и Меган попали в сотню самых влиятельных людей по версии журнала. На фото герцог Сассекский запечатлен в черной кофте-поло и черных брюках, на его запястье несколько браслетов, он присел чуть позади своей супруги Меган. Герцогиня Сассекская в белой рубашке и брюках с высокой талией, у нее новый оттенок волос - каштановый, и пышные локоны слегка накручены. На лице у герцогини насыщенный макияж с акцентом на глаза, на запястье – золотой браслет и несколько колец на пальцах.

"В мире, где у всех есть мнение о людях, которых они не знают, герцог и герцогиня сострадательны к людям, которых они не знают. Они не просто высказывают мнение. Они бегут на встречу борьбе", - пишет @chefjoseandres.

Как символично, что известие об этом появилось в СМИ именно сегодня, в день рождения герцога Сассекского.

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Подписчики журнала, впрочем, не согласны с мнением редакции и автора подписи. "Бежать навстречу борьбе"? Нравится призывать к большей защите климата, постоянно летая на частных самолетах? Или призывы к уединению, когда говорят о своей семье 24 часа в сутки, 7 дней в неделю?", "Извините, к какой именно борьбе они стремятся?", "Они хотят уединения, как вы посмели с ними так поступить", "Уровень рейтинга TIME упал до нового минимума!", "Это ужасно отредактировано и отфотошоплено", - пишут фолловеры.

Принц Гарри и Меган Маркл / Associated Press

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