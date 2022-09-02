Королева Елизавета II уже пережила пятнадцать премьер-министров и на следующей неделе будет приветствовать шестнадцатого.

На днях Букингемский дворец объявил, что Ее Величество Елизавета II не поедет на следующей неделе в Лондон, чтобы лично принять Бориса Джонсона и его преемника на должности нового премьер-министра Великобритании, имя которого станет известно 5 сентября.

Вместо этого Джонсон и его преемник прибудут в Балморал, в Шотландию, где традиционно королева проводит свои летние каникулы.

Мы решили собрать для вас подборку и вспомнить премьер-министров Великобритании, которые работали во времена правления королевы Елизаветы II.

Ее первым премьер-министром был легендарный Уинстон Черчилль, который вступил на должность 26 октября 1951 года, когда на троне находился еще отец Елизаветы – король Георг VI. Когда принцесса стала королевой 6 февраля 1952 года, она стала выполнять обязанности своего отца и часто видеться с Уинстоном. На этом снимке королева запечатлена с Черчиллем в 1953 году, вместе с ней ее дети – принц Чарльз и принцесса Анна.

Королева Елизавета II и Уинстон Черчилль / Фото: Getty Images

Вторым министром Елизаветы II был консерватор Энтони Иден, вступивший в должность 7 апреля 1955 года. Вместе они запечатлены в банкетном зале в Лондоне в мае 1956 года.

Энтони Иден и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

После него был Гарольд Макмиллан, который работал с 1957-го по 1963 год. А с 1963-го по 1964-й эту должность занимал Александр Дуглас-Хьюм.

С 1964-го по 1970-й министром был Гарольд Вильсон, на этом фото они запечатлены с королевой в 1969 году.

Гарольд Вильсон и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

С 1970-го по 1974-й работал Эдвард Хит. На этом снимке, датированном 1970 годом, президент Соединенных Штатов Америки Ричард Никсон и его жена Пэт (слева) улыбаются во время встречи с премьер-министром Эдвардом Хитом и Ее Величеством королевой Елизаветой II.

Эдвард Хит и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

С 1974-го по 1976-й премьером был Гарольд Вильсон, а в 1976-й и до 1979-го работал Джеймс Каллаган. На этом снимке он запечатлен с королевой Елизаветой II по прибытии в Виндзорский замок на обед.

Джеймс Каллаган и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

С 1979-го и аж по 1990-й год премьер-министром Великобритании впервые стала женщина - Маргарет Тэтчер.

Маргарет Тэтчер и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

А в 1990 году эту должность возглавил Джон Мейджор, который работал следующие три года до 1997-го.

В 1997-м и на следующие десять лет ему на смену пришел Тони Блэр. На фото королева Елизавета II поднимает бокал шампанского с премьер-министром Тони Блэром, чтобы приветствовать новый год.

Королева Елизавета II и Тони Блэр / Фото: Getty Images

После Блэра в 1997-м пришел Гордон Браун. Он работал до 2010 года. На фото они с королевой запечатлены в Лондонском институте Содружества, где она выступила с речью на открытии экономической конференции Содружества.

Королева Елизавета II и Гордон Браун / Фото: Getty Images

С 2010 по 2016-й премьер-министром был Дэвид Кэмерон. На снимке он и его супруга Саманта Кэмерон устраивают обед в Доме № 10 для королевы Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского, чтобы отпраздновать 90-летие герцога на Даунинг-стрит.

Королева Елизавета II и Дэвид Кэмерон / Фото: Getty Images

С 2016-го по 2019-й на посту премьер-министра снова оказалась женщина - Тереза Мэй. Мы много писали о ее экстравагантном стиле и эффектных выходах во время премьерства.

Тереза Мэй и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

В июле 2019 года ей на смену пришел Борис Джонсон. Политик, который, определенно, оставил большой след в своей работе, и, как и когда-то Уинстон Черчилль, делал все для победы в войне, всячески способствуя тому, чтобы Украина одержала победу в войне с Россией.

Борис Джонсон и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

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