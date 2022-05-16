Онкологи объяснили, как болезнь Путина повлияла на его решение начать войну в Украине

Онкологи продолжают утверждать, что внешний вид российского президента Владимира Путина четко говорит о том, что он действительно болен раком. И предполагают, что диктатор вторгся в Украину из-за когнитивных нарушений, связанных его болезнью.

На сайте Mirror вышла свежая статья, в которой говорится, что Путин мог начать войну в Украине из-за того, что имеет дело с когнитивными нарушениями, связанными с раком, то есть попросту он сам не понимает, что творит.

Ранее публиковалось множество материалов о том, что Путин болен раком, а сегодня появились и первые подробности его предстоящей операции. Президент также проходит курс химиотерапии и лечения стероидами, этим объясняется его одутловатый внешний вид и подергивание руками и ногами.

Обычно пациенты с когнитивными нарушениями, связанными с раком, могут терять фокус внимания и с трудом запоминать простые вещи. Это также может дать людям возможность принимать сумасшедшие решения, не продумывая их основательно.

Владимир Путин / Фото: Associated Press

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"Некоторые испытывают легкие симптомы, выглядят неуклюже, забывают места, имена или лица, но у других когнитивные нарушения могут серьезно повлиять на исполнительные функции, такие как составление планов на будущее, многозадачность и размышления о последствиях, прежде чем делать что-то серьезное. Это также может привести к гораздо более короткой продолжительности концентрации внимания и потере внимания к задачам, особенно если вам приходится иметь дело со многими вещами одновременно и вы несете определенную ответственность", - говорит онколог.

Одутловатое лицо Путина, вероятно, указывает на задержку воды, вызванную стероидами и химиотерапевтическими препаратами. Заметно, что он не может четко сосредоточиться, борется за равновесие и, кажется, теряет фокус, что свидетельствует о химиотерапии головного мозга".

Кстати, это было заметно и во время сегодняшней встречи Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в рамках саммита ОДКБ.

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