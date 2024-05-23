Оно было роскошным: что случилось со свадебным платьем королевы Летиции

22 мая королева Летиция и король Филипп VI отпраздновали 20-ю годовщину со дня своей свадьбы.
Вчера мы рассказывали вам о роскошном свадебном платье, в котором выходила замуж испанская журналистка Летиция Ортис в 2004 году. Оно считалось одним из самых дорогих королевских свадебных платьев на то время.
Что же случилось с нарядом после церемонии и, где оно сейчас?
Известно, что после свадьбы Летиции и Фелипе свадебное платье невесты было сохранено и через год в 2005-м выставлено в Королевском дворце Аранхуэса - загородной резиденции испанских королей, расположенная в 48 км к югу от Мадрида.
Напомним, мы также собрали для вас интересные факты о свадьбе королевы Летиции и короля Филиппа VI.
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