Оно было роскошным: что случилось со свадебным платьем королевы Летиции

22 мая королева Летиция и король Филипп VI отпраздновали 20-ю годовщину со дня своей свадьбы.

Вчера мы рассказывали вам о роскошном свадебном платье, в котором выходила замуж испанская журналистка Летиция Ортис в 2004 году. Оно считалось одним из самых дорогих королевских свадебных платьев на то время.

Свадьба Летиции Ортис и принца Фелипе в 2004 году / Фото: Getty Images

Что же случилось с нарядом после церемонии и, где оно сейчас?

Свадьба Летиции Ортис и принца Фелипе / Фото: Getty Images

Известно, что после свадьбы Летиции и Фелипе свадебное платье невесты было сохранено и через год в 2005-м выставлено в Королевском дворце Аранхуэса - загородной резиденции испанских королей, расположенная в 48 км к югу от Мадрида.

Свадьба Летиции Ортис и принца Фелипе в 2004 году / Фото: Getty Images

Напомним, мы также собрали для вас интересные факты о свадьбе королевы Летиции и короля Филиппа VI.

Свадьба Летиции Ортис и принца Фелипе в 2004 году / Фото: Getty Images

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