Оно ей надоело: каким было самое нелюбимое блюдо на обед у принцессы Дианы

Даррен Макгрейди, бывший королевский шеф-повар и личный повар принцессы Уэльской Дианы, признался, что готовил ей это блюдо, пока ей не надоело его есть.

Размышляя о кулинарных привычках принцессы Дианы в видео для YouTube, шеф-повар вспоминал:

«Если она собиралась пообедать в ресторане, благотворительные организации, с которыми она сотрудничала, звонили во дворец и спрашивали: „Что любит принцесса? Какие ее любимые блюда?“ Однажды мне позвонили из дворцовой канцелярии и спросили: „Что принцесса любит, что она ест сейчас?“ И я ответил, что она любит лосося».

Через время принцесса пришла к нему и спросила, что в меню на обед. «Я умираю с голоду, пожалуйста, скажите мне, что это не лосось. Что не так с лососем и вами, повара? Куда бы я ни пошла, везде подают лосося», — сказала Диана, вспоминает шеф, цитирует его слова журнал Hello!.

Позже Даррен признался принцессе Уэльской, что это по его совету ей во всех заведениях подавали лосось. Чтобы исправить ошибку шеф-повар каждую неделю обновлял меню, чтобы лосось больше не повторялся.

