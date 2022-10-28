Оно, как новое: королева Летиция вышла в свет в платье трехлетней давности

Королевская семья Испании в полном составе присутствовала на нескольких мероприятиях в честь премии Princess of Asturias Awards 2022 в Овьедо.

Королева Летиция, король Филипп VI, принцесса Леонор и инфанта София приехали поприветствовать лауреатов премии принцессы Астурийской.

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

Принцесса Леонор носит титул принцессы Астурийской и всегда на церемонии произносит речь. Награды вручаются отдельным лицам или организациям, которые добились заметных достижений в науке, гуманитарных науках и общественных делах.

Сегодня королева Летиция надела на мероприятие платье от Cherubina белого цвета, которое впервые надевала во время визита в Великобританию в 2019 году и появилась в нем в Виндзорском замке.

Королева Летиция и королева Камилла в Виндзоре, 2019 год / Фото: Associated Press

Платье миди с высоким воротником и классическими рукавами-фонариками дополнено приталенным поясом. К наряду королева подобрала черные туфли-лодочки на невысоких каблуках и серьги-висюльки с жемчужными подвесками и свое любимое золотое кольцо Karen Hallam.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Принцесса Леонор была в твидовом костюме, который состоял из короткого жакета и юбки и обула кожаные туфли-лодочки на каблуках. Волосы принцессы были распущены, и она сделала легкий макияж глаз.

Младшая дочь Летиции и Филиппа – инфанта София – была в белом асимметричном платье в тонкую черную полоску и в синих туфлях-лодочках из замши на невысоких каблуках. Это впервые мы видим девушку в обуви на каблуках, обычно она носит балетки.

Принцесса Леонор, королева Летиция и инфанта София / Фото: Getty Images

Вчера королевская семья также блистала в Овьедо, а принцесса Леонор даже затмила свою мать королеву нарядом, появившись на публике в розовом брючном костюме.

Читайте также: