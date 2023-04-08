Оно особенное: что известно об обручальном кольце Наоми Байден - внучки президента США

Возлюбленный девушки хотел, чтобы у нее было кольцо с историей.
Наоми Байден — одна из семи внуков президента Джо Байдена, старшая дочь Хантера Байдена и Кэтлин Буле. В прошлом году она вышла замуж за своего мужа Питера Джорджа Херманна Нила, устроив очень роскошную свадьбу в Белом доме.
На невесте во время церемонии было роскошное белоснежное платье от бренда Ralph Lauren с кружевом и очень пышной юбкой. А вот на безымянном пальце девушки красовалось кольцо с большим бриллиантом.
Питер позвал девушки замуж преподнеся ей особое кольцо. Согласно изданию Daily Express, молодой человек не покупал готовое украшение, а разработал его дизайн - кольцо состояло из бриллианта в изумрудной огранке и золотой основы, которая ранее была обручальным кольцом его бабушки.
Свадебный образ невеста дополнила серьгами от Tiffany, стоимость которых 9 900 долларов. А вот Питер выбрал для себя платиновое кольцо Tiffany с бриллиантом, которое стоит 2200 долларов, и брошь Tiffany Schulberger, которой украсил лацкан пиджака.
Питер и Наоми встретились 8 июня 2018 года после того, как друзья устроили им свидание вслепую.
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