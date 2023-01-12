Оно отличается от других: чем особенно помолвочное кольцо Зары Тиндалл

Регбист Майк Тиндалл преподнес своей возлюбленной Заре Филлипс кольцо на помолвку в декабре 2010 года. Это было кольцо из белого золота с круглым крупным бриллиантом и россыпью мелких бриллиантов, которое Зара носит до сих пор.

Ювелирный эксперт Максвелл Стоун, комментируя выбор Майка для издания Express.co.uk, сказал, что кольцо Зары отличается современным дизайном, в отличие от винтажного стиля ар-деко украшения ее матери, принцессы Анны.

По словам экспертов, королева Елизавета II стала катализатором того, что обручальные кольца с бриллиантами стали более популярными среди членов королевской семьи.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Но хотя кольцо Зары действительно может похвастаться огромным бриллиантом, есть одна ключевая вещь, которая отличает его от украшений многих других членов королевской семьи. И это стоимость и дизайн.

Украшение оценивается в 15 000 фунтов стерлингов (чуть больше 18 тысяч долларов), что значительно скромнее, чем кольца Елизаветы, Камиллы или даже Меган Маркл. А еще то, что камень сконструирован таким образом, чтобы опытный наездник (а Зара ездит верхом) мог носить свое кольцо во время верховой езды.

В целом не секрет, что бриллиант – это самый популярный камень, и помолвочное кольцо с бриллиантов считается вечной классикой. О том, кто еще из королевских особ носит кольца с бриллиантами, мы рассказывали вот здесь.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Кстати, известно также, что после смерти королевы Елизаветы II ее кольцо с трехкаратным бриллиантом круглой огранки в центре и десятью камнями поменьше из платины было возвращено короне. И, кто знает, быть может, когда-то кто-то из ее наследников наденет на палец это украшение с такой невероятной историей.

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