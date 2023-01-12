Оно отличается от других: чем особенно помолвочное кольцо Зары Тиндалл

Кольцо Зары Тиндалл нам напоминает кольцо, которое принц Филипп преподнес в 1947 году принцессе Елизавете (бабушке Зары).
Регбист Майк Тиндалл преподнес своей возлюбленной Заре Филлипс кольцо на помолвку в декабре 2010 года. Это было кольцо из белого золота с круглым крупным бриллиантом и россыпью мелких бриллиантов, которое Зара носит до сих пор.
Ювелирный эксперт Максвелл Стоун, комментируя выбор Майка для издания Express.co.uk, сказал, что кольцо Зары отличается современным дизайном, в отличие от винтажного стиля ар-деко украшения ее матери, принцессы Анны.
По словам экспертов, королева Елизавета II стала катализатором того, что обручальные кольца с бриллиантами стали более популярными среди членов королевской семьи.
Но хотя кольцо Зары действительно может похвастаться огромным бриллиантом, есть одна ключевая вещь, которая отличает его от украшений многих других членов королевской семьи. И это стоимость и дизайн.
Украшение оценивается в 15 000 фунтов стерлингов (чуть больше 18 тысяч долларов), что значительно скромнее, чем кольца Елизаветы, Камиллы или даже Меган Маркл. А еще то, что камень сконструирован таким образом, чтобы опытный наездник (а Зара ездит верхом) мог носить свое кольцо во время верховой езды.
В целом не секрет, что бриллиант – это самый популярный камень, и помолвочное кольцо с бриллиантов считается вечной классикой. О том, кто еще из королевских особ носит кольца с бриллиантами, мы рассказывали вот здесь.
Кстати, известно также, что после смерти королевы Елизаветы II ее кольцо с трехкаратным бриллиантом круглой огранки в центре и десятью камнями поменьше из платины было возвращено короне. И, кто знает, быть может, когда-то кто-то из ее наследников наденет на палец это украшение с такой невероятной историей.
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