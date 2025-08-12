- Дата публикации
Оно роскошное: племянница принцессы Дианы показала свое помолвочное кольцо крупным планом
Леди Элиза Спенсер показала новые кадры с отпуска в Греции и крупным планом продемонстрировала свое помолвочное кольцо.
Девушка 31 июля объявила о том, что помолвлена со своим возлюбленным — Ченнингом Миллердом, с которым состояла в отношениях 9 лет и теперь станет его законной женой.
В день помолвки леди Элиза — младшая из дочерей графа Чарльза Спенсера — показала свое помолвочное кольцо лишь мельком, а спустя почти две недели показала кадры крупнее.
«Мечтая о ваших самых счастливых моментах на Санторини, наши сердца так полны ♥️», — написала под новыми опубликованными в блоге в Instagram снимками леди Элиза Спенсер.
Племянница принцессы Дианы позировала в красном макси-платье без рукавов и обута во вьетнамки, на шее у модели золотой кулон в форме сердца.
На другом фото леди Элиза одетая в белое платье демонстрирует кольцо с грушевидным бриллиантом в белом золоте и с россыпью мелких бриллиантов. Украшение очень изящное, чем-то напоминает кольцо княгини Монако Шарлин, но, конечно, соревноваться с размером камня нынешним невестам теперь сложно, после того, как вчера свое помолвочное кольцо показала Джорджина Родригес.
Напомним, одной из первый леди Элизу и Ченнинга поздравила ее сестра-близнец — леди Амелия Спенсер. А вот отец девушек — граф Спенсер воздержался от публичных поздравлений.