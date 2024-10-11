Оно тоже с сапфирами: рассматриваем кольцо принцессы Кейт, которое она носит вместо помолвочного

Принцесса Уэльская порадовала новым появлением на публичном мероприятии вместе со своим мужем принцем Уильямом.
Вчера супруги Уэльские посетили город Саутпорт, где 29 июля в результате массового ножевого ранения на занятиях по йоге и танцам погибли трое детей.
Мы уже показывали вам образ, который принцесса Кейт выбрала для своего первого официального выхода после завершения курса химиотерапии. Кэтрин также надела символические серьги в виде папоротника от ZORAIDA и обошлась без своего знаменитого помолвочного кольца с сапфиром.
Серьги от Catherine Zoraida принцесса Уэльская носит уже много лет. Выбор Кейт сережек в виде папоротника имел особое значение. Папоротник широко считается символом выносливости, стойкости и новых начинаний из-за его способности процветать в самых разных условиях. Его распускающиеся листья символизируют свежий рост и обновление, пишет People.
Также на пальце у Кэтрин не было ее помолвочного кольца, но было другое с маленькими сапфирами, которое принцесса уже надевала ранее.
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