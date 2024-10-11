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Оно тоже с сапфирами: рассматриваем кольцо принцессы Кейт, которое она носит вместо помолвочного

Оно тоже с сапфирами: рассматриваем кольцо принцессы Кейт, которое она носит вместо помолвочного

Принцесса Кейт / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская порадовала новым появлением на публичном мероприятии вместе со своим мужем принцем Уильямом.

Вчера супруги Уэльские посетили город Саутпорт, где 29 июля в результате массового ножевого ранения на занятиях по йоге и танцам погибли трое детей.

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press
Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Associated Press

Мы уже показывали вам образ, который принцесса Кейт выбрала для своего первого официального выхода после завершения курса химиотерапии. Кэтрин также надела символические серьги в виде папоротника от ZORAIDA и обошлась без своего знаменитого помолвочного кольца с сапфиром.

Кольцо принцессы Кейт / © Getty Images
Кольцо принцессы Кейт / Фото: Getty Images

Серьги от Catherine Zoraida принцесса Уэльская носит уже много лет. Выбор Кейт сережек в виде папоротника имел особое значение. Папоротник широко считается символом выносливости, стойкости и новых начинаний из-за его способности процветать в самых разных условиях. Его распускающиеся листья символизируют свежий рост и обновление, пишет People.

Кольцо принцессы Кейт / © Getty Images
Кольцо принцессы Кейт / Фото: Getty Images

Также на пальце у Кэтрин не было ее помолвочного кольца, но было другое с маленькими сапфирами, которое принцесса уже надевала ранее.

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