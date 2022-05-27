Операция была не одна: новые подробности о борьбе Путина за жизнь

В середине мая, а если точнее, то в ночь с 16 на 17 число, президенту РФ провели ту самую секретную операцию о которой все так много говорили. Стали известны некоторые ее подробности.

Уже много месяцев в СМИ ходят активные слухи о борьбе президента России с раком. Телеграм-канал Generall SVR сообщил, что в середине мая диктатору была проведена плановая операция. Предполагалось, что операция была связана с раком желудка и врачи настаивали на том, чтобы провести ее как можно быстрее.

Пока Путина оперировали, а операция проходила под грифом «совершенно секретно», его работу выполнял секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, а в информационном пространстве размещали "консервы", записанные заранее встречи и послания Путина, чтобы продемонстрировать, что с президентом все хорошо и он здоров, как и утверждает его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Владимир Путин / Фото: Associated Press

Как пишет издание Mirror, многие эксперты считают, что на самом деле Путин начал лечение от рака еще до начала своего вторжения в Украину, а первая операция ему была произведена как раз в феврале 2022 года. Видимо после того, как она прошла успешно, он и нашел в себе силы принять решение вторгнуться в Украину с войной.

Впрочем, те же эксперты утверждают, что состояние здоровья "фюрера", несмотря на то, что он получает самую инновационную терапию, оставляет желать лучшего. Предрекают, что жизнь его закончится в каком-нибудь санатории, куда его поместят для лечения и откуда Путин уже не выйдет, чтобы управлять страной. И этот оптимистичный для Украины прогноз делают на 2023 год.

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