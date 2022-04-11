Операция "Лондонский мост": раскрыты новые детали протокола, подготовленного ко дню смерти королевы Елизаветы II

21 апреля королеве Елизавете II исполнится 96 лет.

Монарх пока что не собирается на покой, а ее старший сын – принц Чарльз – продолжает ждать своей очереди на трон. Однако документально давно существует запланированная операция, которая должна состояться после смерти Елизаветы II, и она называется "Лондонский мост".

Королева Елизавета II / Associated Press

Подробнее о том, что это за операция и как она будет внедряться в жизнь, мы рассказывали в этом материале. А теперь, по данным издания Daily Mail, в нее были внесены некоторые коррективы. Операция "Лондонский мост" - это план действий на дни траура после кончины королевы. Согласно новой информации, религиозные здания страны должны будут бить в колокола в день смерти монарха, а для того, чтобы звук был приглушенным, необходимо сшить специальные кожаные муфты на эти колокола, потому что те, что есть сейчас, уже сгнили, а в последний раз их использовали в день смерти отца Елизаветы II – короля Георга VI в 1952 году.

Король Георг VI и принцесса Елизавета / Associated Press

Многие муфели (фото смотрите здесь) сгнили после того, как хранились в церковных башнях в течение десятилетий, и теперь, после того как церкви попросили заглушить колокола, чтобы оплакивать смерть королевы, когда этот день настанет, небольшая кожевенная промышленность Великобритании была завалена заказами. А муфели — это специализированный продукт, и только очень немногие производители кожи в стране производят их.

Королева Елизавета II / Associated Press

Впрочем, мы, как и большинство британцев, надеемся, что Ее Величество Елизавета II будет в добром здравии жить и царствовать еще достаточное количество лет. Сотрудники королевского дворца утверждают, что ум королевы все такой же "острый, как лезвие" и завершать свое правление она не планирует.

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