Операция "Лондонский мост": в СМИ просочились детали будущих похорон королевы Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II не вечна и, возможно, вы уже знаете, что на этот день уже давно разработал план, который называется операция "Лондонский мост".

В прессу просочились новые детали этого плана, о котором ранее мы очень подробно уже рассказывали вам вот в этом материале.

Как пишет The Sun, в день смерти королевы Елизаветы II, ее сын и главный наследник – принц Чарльз обратится к нации. Это произойдет перед тем, как он отправится в траурное турне по Великобритании.

Принц Чарльз и принц Эдвард на похоронах отца принца Филиппа / Associated Press

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Секретный план операции под кодовым названием "Лондонский мост" также включает меры по усилению безопасности, непредвиденные обстоятельства связанные с COVID-19, и даже публикации королевской семьи в социальных сетях.

В плане подробно рассказывается о приготовлениях к 10-дневному периоду от кончины монарха до ее государственных похорон в Вестминстерском аббатстве. Об этом сообщит премьер-министру самый высокопоставленный придворный Букингемского дворца, глава государственной службы и высшие министры также будут проинформированы.

Флаги будут приспущены над правительственными зданиями в течение 10 минут, а парламент экстренно закроется, если в это время будет заседать.

Королева Елизавета II / Getty Images

Как и в случае смерти принца Филиппа в апреле 2021 года, веб-сайт королевской семьи вернется к черной странице, подтверждающей смерть королевы. По стране будет объявлена ​​минута молчания. В 18:00 премьер-министр проведет аудиенцию с новым королем Чарльзом, чья преемственность носит кодовое название Operation Spring Tide.

Похороны принца Филиппа / Getty Images

После работы в Лондоне Чарльз отправится в турне по Великобритании, посетит Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию.

Гроб королевы будет выставлен на всеобщее обозрение перед ее похоронами. Министерство транспорта выразило опасения по поводу того, что Лондон окажется в пробках из-за орды людей, которые захотят приехать в столицу, чтобы засвидетельствовать свое почтение Елизавете II. В связи с этим Министерство внутренних дел усилит присутствие службы безопасности в городе из-за повышенного риска терроризма в эти дни.

В отличие от принца Филиппа, супруга королевы, который скончался ранее в этом году, и чьи похороны были церемониальными королевскими и прошли в частном формате, прощание с королевой будет государственным.

Королева Елизавета II / Associated Press

Отметим, церемониальные королевские похороны устраивали для королевы-матери Елизаветы Боуз-Лайон в 2002 году и для принцессы Дианы, которая к тому моменту уже не имела титул Ее Королевского Высочества в 1997 году, такой же чести была удостоена и премьер-министр Маргарет Тэтчер в 2013 году. От государственных королевские похороны отличаются некоторыми тонкостями в формате. После смерти королевы ее муж принц Филипп будет перезахоронен, его прах переведут в мемориальную часовню короля Георга VI, где он будет находиться рядом со своей женой. В этой часовне покоятся отец Елизаветы II – король Георг VI, королева-мать Елизавета и сестра принцесса Маргарет.

Мемориальная часовня Георгия VI в часовне Святого Георгия в Виндзоре / Getty Images

Королева Елизавета II в апреле 2021 года отметила 95-летний юбилей и нынче здравствует. В следующем 2022 году она отпразднует 70-летие на троне.

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