Операция "наследник": почему у принца Джорджа должен появиться регент

С момента смерти королевы Елизаветы II линия престолонаследования была изменена. Теперь первым в очереди на корону стоит принц Уэльский Уильям, а вторым – его несовершеннолетний сын - принц Джордж.

Говорят, король Чарльз III всерьез обеспокоен тем фактом, что у Джорджа нет регента, и корона в случае его смерти и смерти принца Уильяма будет не защищена.

За кулисами королевской семьи ходят слухи, что новому монарху уже рекомендовали выбрать человека, который бы мог стать регентом в поддержку юного принца Джорджа, если что-то случится с самим Чарльзом или с его сыном Уильямом.

Чарльз III и ранее заявлял, что он хочет уменьшить количество работающих членов семьи и сократить расходы на монархию.

Вполне вероятно, что он может озаботиться и таким вопросом, как линия преемственности, пишет express.

Король Чарльз III и принц Уильям / Фото: Associated Press

Королевский комментатор Роберт Джобсон, который ранее в этом году опубликовал биографию принца Уэльского под названием "Уильям в возрасте 40 лет", считает, что принц Гарри, как неработающий член королевской семьи, не смог бы выполнить задачу по поддержке своего девятилетнего племянника, если оба короля Чарльз и принц Уильям не смогут выполнять свои конституционные обязанности. В комментарии для The Sun эксперт заявил, что вопрос о передаче короны принцу Джорджу в слишком молодом возрасте из-за трагедии беспокоил и покойную королеву Елизавету II.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

"Если и с ним, и с Уильямом случится что-то ужасное, наследником будет девятилетний мальчик. Должен быть принц или принцесса-регент, пока Джордж не станет достаточно взрослым, чтобы править", - говорится в комментарии. "Это то, о чем королева очень беспокоилась, часто призывая Уильяма не летать на вертолете в его дом в Норфолке, Анмер-холл", - добавляет он.

До этого момента задача принца-регента возлагалась на принца Гарри, но, так как он больше не является работающим членом семьи, он не может быть и регентом. По мнению эксперта, Чарльз, наверное, хотел бы решить этот вопрос, чтобы быть спокойным за корону и монархию. Однако для назначения регента и для изменения линии наследования потребуется парламентский акт.

Принц Джордж / Фото: Associated Press

Кстати, мы рассказывали о том, почему король Чарльз и его сын принц Уильям больше не могут летать на одном самолете или вертолете.

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