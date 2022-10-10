Операция "Золотая сфера": появились первые подробности будущей коронации короля Чарльза III

Сейчас в британской прессе много разговоров о будущей коронации короля Чарльза III. Появились некоторые подробности церемонии, которая будет существенно короче, чем была у королевы Елизаветы II.

Король Чарльз хочет идти в ногу со временем, а значит, нужны перемены и в формате коронации. Служба традиционно пройдет в Вестминстерском аббатстве, в мае или июня 2023 года. Ранее Букингемский дворец отреагировал на опубликованную в СМИ дату – 3 июня, заявив, что "это не более чем спекуляции". На днях Daily Mail написал, что служба продлится чуть больше часа вместо привычных четырех и будет состоять из меньшего количества тайных ритуалов, чем это было у Елизаветы II в 1953 году.

Коронация королевы Елизаветы II / Фото: Getty Images

Предполагается, что король Чарльз хочет, чтобы его коронация задала тон современной монархии, сохранив при этом некоторую пышность и величие. План коронации уже существует, и он называется "Золотая сфера". Согласно этому плану, список гостей будет сокращен с 8000 до 2000 человек. Речь тоже будет адаптирована, чтобы быть понятной для более современной аудитории.

Коронация королевы Елизаветы II была в значительной степени основана на коронации ее отца, короля Георга VI, в 1937 году, которая, в свою очередь, была смоделирована по образцу коронации короля Георга V (дедушки королевы) в 1911 году.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Однако некоторые ключевые ритуалы будут сохранены, в том числе помазание монарха, а также золотая государственная карета 1762 года, которая была отремонтирована специально к платиновому юбилею королевы, и снова будет частью коронационной процессии.

Дресс-код церемонии также будет проще, чем был в 1953 году.

Важную роль сыграет в мероприятии и принц Уильям. 70 лет назад муж королевы - принц Филипп - сыграл важную роль, став председателем коронационного комитета Тайного совета, который руководил многими церемониальными приготовлениями к этому большому дню. В этот раз ожидается, что принц Уильям, как наследник престола, будет играть важную роль в комитете.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Напомним, королева Камилла будет коронована вместе с мужем Чарльзом в этот день и наденет корону с самым знаменитым алмазом в мире.

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