Общество
148
2 мин

"Операция королевские корги": почему король Чарльз намерен забрать любимых собак Елизаветы II у своего брата

Ходят слухи, что король Чарльз хочет забрать корги своей покойной матери у своего брата Эндрю.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Корги Мик и Сэнди / © Associated Press

Мик и Сэнди — две собаки королевы Елизаветы II, жили с Сарой и Эндрю — бывшими герцогом и герцогиней Йоркскими — в Королевской лодже, из которой вскоре им предстоит выехать. Говорят, что монарх обеспокоен дальнейшей судьбой питомцев своей дорогой матери и думает над тем, чтобы найти им более подходящий дом.

Корги Мик и Сэнди / © Associated Press

Британский журналист Роб Шутер, ссылаясь на придворных, сообщил, что «Чарльз готовится отобрать любимых корги королевы Елизаветы у бывшего принца Эндрю, потому что он больше не верит, что его опальный младший брат способен заботиться о них», пишет usmagazine.com.

Ферги с корги / © Сара Фергюсон/Instagram

Тот факт, что Эндрю и Сара больше не будут жить вместе после того, как покинут Ройал-Лодж, по-видимому, повлиял на отношение короля Чарльза к корги. «Ее Величеству нравилась Ферги, но она яростно защищала этих собак. Она никогда бы не хотела, чтобы они оставались только с Сарой, и Чарльз знает это лучше, чем кто-либо другой», — говорит королевский эксперт.

Сара и Эндрю / © Getty Images

Ранее, напомним, в заявлении для The Independent Букингемский дворец подтвердил, что корги бывшей пары, ранее принадлежавшие покойной королеве Елизавете II, останутся с ними после того, как те покинут королевский особняк Royal Lodge в Виндзоре. Однако остается не понятным с кем из них будут жить собаки — с Эндрю, который переезжает в Сандрингем или с Сарой, которая вроде бы планирует поселиться в Португалии.

Корги Мик и Сэнди / © Associated Press

148
