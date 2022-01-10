"Опора и поддержка для монарха": королевские эксперты возлагают большие надежды на герцогиню Кембриджскую

Этот год станет еще более ответственным для герцогини Кембриджской.

Королевские эксперты уже сейчас говорят, что в 2022 году герцогиня Кейт будет по правую руку от королевы Елизаветы II и монарх будет полагаться на Кэтрин больше, чем когда-либо.

Британская королевская семья готовится к трудному году, во-первых, из-за проблем, связанных с принцем Эндрю (на сына королевы гражданка США подала иск за сексуальное насилие), а также из-за предстоящей публикации мемуаров принца Гарри.

Сокровенная книга о жизни Гарри выйдет в конце 2022 года. В ней будет рассказываться о юношеской жизни принца, трагической смерти его матери принцессы Дианы в 1997 году, о службе в армии и в Афганистане, о встрече с женой Меган Маркл и о "радости, которую он нашел в том, чтобы быть мужем и отцом". Королевские поклонники ожидают, что книга также будет охватывать период времени, когда Гарри и его брат Уильям враждовали.

Меган Маркл и принц Гарри / Associated Press

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95-летняя королева уже "очень ценит" работу Кейт для королевской семьи, которая в последние годы становится все более заметной, пишет Daily Mail. Напомним, Кэтрин взяла на себя больше ответственности после того, как Меган и Гарри покинули королевскую семью в январе 2020 года. Сегодня герцогиня Кембриджская проявляет лидерские качества, она курирует несколько личных проектов и безукоризненно выполняет свой королевский долг.

Герцогиня Кембриджская и королева Елизавета II / Getty Images

Отметим, в июне в Великобритании и странах Содружества пройдут празднования платинового юбилея правления королевы Елизаветы II – 70 лет на троне.

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