Опра Уинфри восхитилась Зеленским и написала трогательную речь про Украину

Американская телеведущая чествует мужество украинского народа.

"Мужество украинского народа зажгло огонь в людях во всем мире, и я в их числе. Объединившись как один, чтобы сопротивляться подчинению со стороны России любыми необходимыми средствами, их живой, дышащий пример является глубоким тревожным сигналом для всех нас: мы не должны воспринимать нашу демократию как нечто само собой разумеющееся", пишет Опра на oprahdaily.com.

"Пока я пишу это, Украину обстреливают ракетами, а колонны российских войск готовы войти в ее крупнейшие города. Мы наблюдаем, как простые украинцы — женщины и мужчины всех возрастов — берутся за оружие, во многих случаях впервые, чтобы защититься от десятков тысяч обученных российских солдат. Мы наблюдаем, как они принимают невообразимо трудные решения остаться и сражаться или уйти — часто без мужей, братьев и отцов — чтобы спасти свои семьи от насилия, распространяющегося вокруг них. Те, кто бежали — на данный момент их более 600 000 — так же доблестны, как и те, кто остался, поскольку они устремляются в неизвестность, становясь беженцами, чтобы не подчиниться российскому господству. Они не знают, воссоединятся ли они когда-нибудь со своими близкими, когда и смогут ли они вернуться.

Опра Уинфри / Associated Press

Президент Владимир Зеленский, бывший актер, который до недавнего времени был известен как "случайный президент Украины", оставил более опытных коллег повсюду в восторге. Пламенная речь, которую он произнес в воскресенье перед Европейским парламентом, вызвала у многих слушателей, в том числе у его переводчика, слезы. Он не только оказался на высоте положения, но и объединил мир вокруг дела своей страны и показал нам, как выглядит настоящее, вдохновляющее лидерство.

Владимир Зеленский / Associated Press

Герои есть везде — от таких людей, как шеф-повар Хосе Андрес, чья Всемирная центральная кухня быстро переместилась, чтобы подавать горячий чай беженцам и куриный суп на украинско-польской границе, до лидеров бизнеса и правительства, которые отказались от своих финансовых и политических интересов, чтобы сплотиться вокруг Украину и изолировать Путина и Россию. А в Украину со всех концов стекаются добровольцы, чтобы взяться за оружие вместе со своими украинскими братьями и сестрами.

Мужество — самая главная добродетель.

То, что мы наблюдаем в Украине и реакция мира на это, — это то, что мы можем сделать, когда мы соединяемся, когда мы позволяем себе представить, что может чувствовать другой. Мы являемся свидетелями чего-то действительно мощного, и это может быть светом под огнем, который нам нужен, чтобы сражаться друг за друга, а не сражаться друг с другом. Помнить, что наша демократия — это то, над чем мы должны работать и за что бороться каждый день. В недавней колонке в The New York Times Дэвид Брукс написал: "Основатели знали, что демократия неестественна. Чтобы заставить демократию работать, нужно много совершенствоваться".

Уже погибло много жизней, разлучены семьи, и, несомненно, грядут темные дни. Но если мужество является самой важной добродетелью, я верю в это, тогда украинский народ дает нам большой урок того, как действовать мужественно, и теперь мы должны сделать так, чтобы эти уроки сохранялись, каждый день вперед, во всем, что мы делаем".

Опра Уинфри / Associated Press

Если вы хотите поддержать украинский народ во время кризиса, сделайте пожертвование следующим организациям:

ЮНИСЕФ

Врачи без границ

Фонд "Голоса детей"

Международный комитет Красного Креста

Агентство ООН по делам беженцев