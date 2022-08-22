Определились: Кейт и Уильям назвали школу, в которой будут учиться их трое детей

Герцог и герцогиня Кембриджские подтвердили, что переезжают из Лондона и назвали школу, в которой уже с сентября будут учиться их дети – принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Сегодня, 22 августа, Кембриджские объявили о том, что девятилетний принц Джордж, семилетняя принцесса Шарлотта и четырехлетний Луи будут учиться в Lambrook School, одной из ведущих независимых подготовительных школ Великобритании, что находится в Беркшире.

Кейт и Уильям с дочерью Шарлоттой / Фото: Getty Images

"Их Королевские Высочества чрезвычайно благодарны школе Томаса Баттерси, где Джордж и Шарлотта успешно начали свое образование с 2017 и 2019 годов соответственно, и рады, что нашли школу для всех троих своих детей, которая разделяет схожие идеалы и ценности", - заявила королевская чета в сообщении Кенсингтонского дворца.

Джонатан Перри, директор Lambrook School, добавил: "Мы рады, что принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи присоединятся к нам в сентябре этого года, и с нетерпением ждем возможности приветствовать семью, а также всех наших новых учеников в нашем школьном сообществе". В то же время некоторые родители учеников этой школы обеспокоены тем, что теперь к этому учебному заведению будет слишком много внимания.

Кейт и Уильям с сыном Джорджем на Уимблдоне / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, во сколько обойдется учеба Джорджа, Шарлотты и Луи в новой школе. А также напоминали о том, что Кейт и Уильям решили отказаться от услуг круглосуточной помощи няни в связи с предстоящим переездом.

Кейт и Уильям с детьми / Фото: Getty Images

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