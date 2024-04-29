Определились: стало известно, отправится ли Меган с принцем Гарри в Лондон

8 мая герцог Сассекский посетит службу в соборе Святого Павла в честь десятой годовщины со дня основания «Игр непокоренных». К сожалению, ни его жена Меган Маркл, ни кто-либо другой из членов его семьи не присоединится к Гарри на этом мероприятии в Великобританиию

Как сообщает Daily Mail, ни офис Сассекских, ни Букингемский дворец не подтвердили никаких планов встречи Гарри ни с его братом принцем Уильямом и невесткой принцессой Кейт, ни с его отцом королем Чарльзом.

Предполагается, что принц Гарри остановится в отеле во время своего пребывания в Великобритании, как и во время своих предыдущих недавних визитов, а через несколько дней после этого отправится в Нигерию уже вместе с Меган.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Напомним, в последний раз герцог Сассекский прилетал в Лондон в феврале, чтобы увидеться с отцом королем Чарльзом, который как раз объявил, что у него диагностировали рак. Кстати, на выходных Букингемский дворец объвил, что король Чарльз уже возвращается к исполнению своих королевских обязанностей.

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