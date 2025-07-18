Опубликовал редкие кадры: брат принцессы Дианы показал, как выглядели их бабушка и дедушка

Чарльз Спенсер / © Associated Press

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Граф Чарльз Спенсер иногда делиться семейными кадрами в своем блоге в Instagram.

На новых опубликованных портретах Чарльз Спенсер показал, как выглядели его бабушка и дедушка. Граф поделился двумя архивными портретами и написал:

«Крупные планы портретов моих бабушки и дедушки по отцовской линии, Синтии и Джека Спенсера, сделанные сразу после их свадьбы в 1919 году».

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Чарльз Спенсер пишет, что «автору удалось передать мягкую доброту, которую я всегда буду помнить, как сущность моей бабушки: хотя она умерла, когда мне было восемь лет, она оставила неизгладимое впечатление на меня и на других».

Синтия Спенсер — бабушка Чарльза Спенсера и принцессы Дианы / © Instagram Чарльза Спенсера

А вот, что пишет Чарльз про своего деда: «Мой дедушка был сделан из более колючего теста. Он мог быть нетерпеливым к окружающим — черта, которую он в себе ненавидел. Я нашел его дневник 1920-х годов, который начинается словами: „Я знаю, что люди считают меня несимпатичным, и это для меня большой стыд, и я бы хотел, чтобы это было иначе“. Он потерял мать при родах еще мальчиком и был ранен в бою во время Первой мировой войны».

«Здесь они оба молоды и красивы, только что вступившие в совместную жизнь. Два портрета, полные надежд и обещаний», — пишет Чарльз под портретами своих предков.

Джек Спенсер — дедушка Чарльза Спенсера и принцессы Дианы / © Instagram Чарльза Спенсера

Он рассказывает, что Синтия была одной из ближайших придворных королевы-матери. «В поместье Элторп она была известна своими добрыми делами и непринужденным нравом. Она умерла от опухоли мозга в ноябре 1972 года. Джек посвятил свою жизнь сохранению Элторпа — очень умный и чрезвычайно эрудированный, он был известен как „граф-хранитель“. Он скончался от старости в июне 1975 года. Как ни странно, я предчувствовал его смерть еще до того, как мне сообщили о ней», — написал граф Спенсер.

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