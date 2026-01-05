- Дата публикации
Опубликовал редкий снимок: брат принцессы Дианы показал, как выглядела их мать Фрэнсис в молодости
Брат покойной принцессы Дианы — Чарльз Спенсер — поделился неопубликованным ранее снимком со своей матерью Фрэнсис Шанд Кидд.
20 января женщине могло бы исполниться 90 лет, о чем и написал в Instagram ее сын. Граф Спенсер опубликовал фотографию на которой он еще совсем маленький запечатлен на руках у своей мамы, а в подписи написал:
«Моей матери в этом месяце исполнилось бы 90 лет. Вот такой я ее помню с первых дней, когда ей было 30».
На снимке Фрэнсис одета в полосатое то ли платье, то ли рубашку, ее волосы распущены и зачесаны по боковому пробору. Маленький Чарльз одет в полосатую кофту.
