Опубликовал редкий снимок: брат принцессы Дианы показал, как выглядела их мать Фрэнсис в молодости

Чарльз Спенсер с матерью Фрэнсис Шанд Кидд / © Instagram Чарльза Спенсера

20 января женщине могло бы исполниться 90 лет, о чем и написал в Instagram ее сын. Граф Спенсер опубликовал фотографию на которой он еще совсем маленький запечатлен на руках у своей мамы, а в подписи написал:

«Моей матери в этом месяце исполнилось бы 90 лет. Вот такой я ее помню с первых дней, когда ей было 30».

На снимке Фрэнсис одета в полосатое то ли платье, то ли рубашку, ее волосы распущены и зачесаны по боковому пробору. Маленький Чарльз одет в полосатую кофту.

