Опубликовала нежное фото: королева Рания поздравила младшую дочь с днем рождения

Младшей дочери короля Иордании Абдаллы II и королевы Рании – принцессе Сальме – сегодня исполнилось 24 года.

В своем Instagram королева Рания поделилась нежным фото, на котором запечатлена в обнимку с Сальмой. Рания одета в трикотажное платье и короткую черную рубашку, у нее безупречный макияж и укладка волнами, а принцесса Сальма в молочно-бежевой кожаной куртке, белой футболке и юбке-плисе. Рания обнимает дочь за плечи и пишет:

"Твоя улыбка — одно из величайших благословений моей жизни. С днем ​​рождения, моя милая Сальма".

Завтра, 27 сентября отпразднует свое 28-летие старшая дочь королевы и короля – принцесса Иман. Кстати, именно в ее честь ее старший брат кронпринц Хусейн назвал свою новорожденную дочь.

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