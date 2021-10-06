Опубликовала новое фото: княгиня Шарлин стала выглядеть пугающе худой

Княгиня Монако Шарлин поделилась новой фотографией в Instagram.
Фото супруга князя Альбера II опубликовала спустя месяц после того, как была экстренно госпитализирована из-за того, что внезапно потеряла сознание.
Княгиня все еще остается в Южной Африке, где проходит лечение после лор-инфекции. На новом снимке, которым поделилась принцесса, она запечатлена с улыбкой на лице, сидя в своем доме за столом перед открытой книгой. Снимок Шарлин коротко подписала: "Да благословит Бог" - и добавила смайлик в виде сердца. Одета Шарлин в теплую одежду, у нее короткая стрижка, а на шее длинное украшение.
43-летня Шарлин находится в Южной Африке с мая после того, как заболела тяжелой инфекцией. Предполагалось, что княгиня сможет вернуться в Монако в октябре, а может быть, и раньше, но пока никаких заявлений на этот счет ни сама Шарлин, ни дворец Монако не делает.
Тем временем в своем первом интервью с тех пор, как князь Альбер II вернулся из Южной Африке, где в августе навещал свою супругу, он заявил, что Шарлин готова вернуться домой и что между ними нет никаких проблем, они вовсе не на грани развода, как предполагают многие мировые СМИ. Возвращение княгини – это вопрос времени, и, как только будет получено разрешение от врачей, она это сделает.
Ранее княгиня делилась несколькими фотографией со своей семьей, которые были сделаны как раз, когда они ее навещали. А также показывала кадры из новой фотосессии, которую сняли в Южной Африке в рамках ее проекта по борьбе с браконьерством.
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