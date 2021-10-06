Опубликовала новое фото: княгиня Шарлин стала выглядеть пугающе худой

Княгиня Монако Шарлин поделилась новой фотографией в Instagram.

Фото супруга князя Альбера II опубликовала спустя месяц после того, как была экстренно госпитализирована из-за того, что внезапно потеряла сознание.

Княгиня все еще остается в Южной Африке, где проходит лечение после лор-инфекции. На новом снимке, которым поделилась принцесса, она запечатлена с улыбкой на лице, сидя в своем доме за столом перед открытой книгой. Снимок Шарлин коротко подписала: "Да благословит Бог" - и добавила смайлик в виде сердца. Одета Шарлин в теплую одежду, у нее короткая стрижка, а на шее длинное украшение.

43-летня Шарлин находится в Южной Африке с мая после того, как заболела тяжелой инфекцией. Предполагалось, что княгиня сможет вернуться в Монако в октябре, а может быть, и раньше, но пока никаких заявлений на этот счет ни сама Шарлин, ни дворец Монако не делает.

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Тем временем в своем первом интервью с тех пор, как князь Альбер II вернулся из Южной Африке, где в августе навещал свою супругу, он заявил, что Шарлин готова вернуться домой и что между ними нет никаких проблем, они вовсе не на грани развода, как предполагают многие мировые СМИ. Возвращение княгини – это вопрос времени, и, как только будет получено разрешение от врачей, она это сделает.

Княгиня Шарлин / Instagram княгини Шарлин

Ранее княгиня делилась несколькими фотографией со своей семьей, которые были сделаны как раз, когда они ее навещали. А также показывала кадры из новой фотосессии, которую сняли в Южной Африке в рамках ее проекта по борьбе с браконьерством.

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