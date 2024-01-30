Опубликовала новое фото: королева Рания трогательно поздравила мужа с днем рождения

Его супруга королева Рания поздравила дорогого мужа с праздником, а также опубликовала в соцсети их совместное фото.

На снимке Рания запечатлена в лаконичной белой футболке. У нее на шее тонкое ожерелье, в ушах серьги, а на лице макияж. Волосы Ее Величества красиво уложены. Король одет в черную футболку и позирует на фото со скрещенными на груди руками.

"Каждый день с тобой – это счастье! С днем рождения, Ваше Величество", - гласит подпись под фотографией.

А несколькими днями ранее королева показывала снимки с одного из мероприятий, на котором она побывала вместе со своими дочерьми – принцессами Иман и Сальмой. Девушки-красавицы так редко появляются на снимках в аккаунте матери.

Напомним, прошлым летом старшая принцесса Иман вышла замуж.

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