Опубликовали особенное фото: Чарльз и Камилла поздравили принцессу Уэльскую с днем рождения

По традиции в королевских аккаунтах в соцсетях было опубликовано фото именинницы.

Фото было сделано в день коронации Чарльза III и Камиллы. Рядом с Кэтрин запечатлен сам король Чарльз III, он улыбается и разговаривает о чем-то с младшим братом принцем Эдвардом и его супругой герцогиней Софи.

"Сегодня поздравляем принцессу Уэльскую с днем рождения!", - гласит подпись под фото.

Сами Уэльские в своих аккаунтах пока что не показали новое фото принцессы Кейт. Но, очевидно, еще сделают это.

Ранее мы рассказывали, какой подарок преподнесут дети Кейт и Уильяма на день рождения принцессе.

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