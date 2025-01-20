Опубликовали сторис: Кейт и Уильям Уэльские поздравили герцогиню Софи с юбилеем

Герцогиня Эдинбургская Софи сегодня празднует 60-летний юбилей.
Букингемский дворец и королевская семья опубликовали в соцсетях свои поздравления для Софи – супруги принца Эдварда – младшего сына королевы Елизаветы II и принца Филиппа.
"Желаем герцогине Эдинбургской счастливого 60-летия сегодня!
Чтобы узнать больше о работе Ее Королевского Высочества, перейдите по ссылке в нашей биографии", - говорится в видеоподробке фотографий Софи.
Также поздравили герцогиню принц и принцесса Уэльские. Они перепостили ее новую фотографию в сторис. Снимок из свежей фотосессии Софи был сделан начинающим фотографом Кристиной Эбенезер, а фото были опубликованы накануне.
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