Опубликовали сторис: Кейт и Уильям Уэльские поздравили герцогиню Софи с юбилеем

Букингемский дворец и королевская семья опубликовали в соцсетях свои поздравления для Софи – супруги принца Эдварда – младшего сына королевы Елизаветы II и принца Филиппа.

"Желаем герцогине Эдинбургской счастливого 60-летия сегодня!

Чтобы узнать больше о работе Ее Королевского Высочества, перейдите по ссылке в нашей биографии", - говорится в видеоподробке фотографий Софи.

Также поздравили герцогиню принц и принцесса Уэльские. Они перепостили ее новую фотографию в сторис. Снимок из свежей фотосессии Софи был сделан начинающим фотографом Кристиной Эбенезер, а фото были опубликованы накануне.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

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