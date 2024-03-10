Опубликовано личное письмо королевы Елизаветы II ее акушерке: о чем оно было

Рукописное письмо королевы дает нам представление о том, какой была покойная монарх в роли заботливой матери.

Письмо Елизавета II отправила ​​своей акушерке и близкой подруге Хелен "Роуи" Роу 5 августа 1964 года, всего через пять месяцев после рождения младшего ребенка – принца Эдварда, которому сегодня исполняется 60 лет.

38-летняя Елизавета написала о том, каким замечательным был малыш Эдвард. Эти записки были проданы на аукционе 28 октября 2023 года в рамках Best-of Auctions от Eppli в Лайнфельден-Эхтердингене, сообщает Hello!

Королева Елизавета II с сыновьями принцами Эндрю и Эдвардом / Фото: Getty Images

Хелен помогла королеве родить всех четырех ее детей: Чарльза, Эндрю и Эдварда, которые родились в Букингемском дворце, и принцессу Анну - в Кларенс-хаусе. К сожалению, акушерка скончалась всего через два года после рождения принца Эдварда.

В письме говорится: "Дорогая Роуи, мне ужасно жаль, что мы так и не связались с вами до того, как вы покинули Лондон. Мейбл (королевская няня Мэйбл Андерсон) была больна в постели, когда вы написали, и признаюсь, я в спешке неправильно прочитала ваше письмо и вспомнила не тот день, когда вы его написали, и когда на прошлой неделе я была в Арунделе (замке Арундел, Западный Суссекс), мне внезапно вспомнилось о вашем письме, и, конечно, было уже слишком поздно!

Ребенок (принц Эдвард) замечательный – хорош как золото, пытается сидеть и весит 15 фунтов. Он улыбается и хихикает всем и делает всех счастливыми!. Чарльзу, к счастью, лучше, но он пока очень слаб. Надеюсь, мы увидим вас, когда вернемся в октябре. Искренне ваша, Элизабет Р." - написала королева в письме.

Королева Елизавета II с сыном принцем Эдвардом и супругом принцем Филиппом / Фото: Getty Images

Елизавета II упоминает о выздоровлении своего старшего сына Чарльза от пневмонии тем летом. 15-летний наследный принц тогда заболел во время кемпинга со своими одноклассниками из школы Гордонстоун в поместье Балморал.

Напомним, у Елизаветы II и принца Филиппа четверо детей. Первого ребенка принцесса родила в 1948 году, а последнего – в 1964-м.

Королева Елизавета II со своей семьей 1972 год / Фото: Associated Press

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