Опустили ниже плинтуса: Меган и Гарри снова оказались "за бортом" королевской семьи

Король Чарльз III обещал модернизировать монархию. И первые перемены уже произошли.
С тех пор как сын Елизаветы II возглавил престол, уже начали происходить некоторые процессы внутри так называемой "фирмы".
Сообщается, что имена принца Гарри, герцога Сассекского и Меган, герцогини Сассекской, а также опального принца Эндрю были перемещены на официальном сайте королевской семьи в самый низ списка, ниже, чем принцесса Александра, герцог и герцогиня Глостерские.
Перемены логичные, ведь Гарри и Меган, как и принц Эндрю, больше не являются работающими членами семьи. А двоюродный брат королевы - принц Майкл Кентский - и его жена принцесса Майкл Кентская были полностью удалены со страницы сайта.
Король Чарльз III считает, что народ не хочет платить за постоянно расширяющуюся королевскую семью, поэтому планирует принять ряд мер, чтобы сократить эти траты.
Очевидно, что найти общий язык с Гарри и Меган королю не удалось или же пара еще раз подтвердила ему, что не планирует возвращаться из США в Великобританию.
После похорон королевы Меган Маркл запрашивала аудиенцию у короля Чарльза III, но он ее отклонил. Также пока нет информации о титулах принца и принцессы для детей Сассекских.
Подробнее о праве детей на эти титулы мы уже рассказывали ранее.
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