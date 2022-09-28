Опустили ниже плинтуса: Меган и Гарри снова оказались "за бортом" королевской семьи

С тех пор как сын Елизаветы II возглавил престол, уже начали происходить некоторые процессы внутри так называемой "фирмы".

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Сообщается, что имена принца Гарри, герцога Сассекского и Меган, герцогини Сассекской, а также опального принца Эндрю были перемещены на официальном сайте королевской семьи в самый низ списка, ниже, чем принцесса Александра, герцог и герцогиня Глостерские.

Перемены логичные, ведь Гарри и Меган, как и принц Эндрю, больше не являются работающими членами семьи. А двоюродный брат королевы - принц Майкл Кентский - и его жена принцесса Майкл Кентская были полностью удалены со страницы сайта.

Скрин с сайта королевской семьи / Фото: royal.uk

Король Чарльз III считает, что народ не хочет платить за постоянно расширяющуюся королевскую семью, поэтому планирует принять ряд мер, чтобы сократить эти траты.

Очевидно, что найти общий язык с Гарри и Меган королю не удалось или же пара еще раз подтвердила ему, что не планирует возвращаться из США в Великобританию.

Скрин с сайта королевской семьи / Фото: royal.uk

После похорон королевы Меган Маркл запрашивала аудиенцию у короля Чарльза III, но он ее отклонил. Также пока нет информации о титулах принца и принцессы для детей Сассекских.

Подробнее о праве детей на эти титулы мы уже рассказывали ранее.

Принц Гарри и герцогиня Меган / Фото: Associated Press

Читайте также: