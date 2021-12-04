Опять без Шарлин: князь Альбер II с детьми и сестрой посетил открытие рождественской деревни

Опять без Шарлин: князь Альбер II с детьми и сестрой посетил открытие рождественской деревни

Принц Жак и принцесса Габриэлла провели день с отцом.

Пока княгиня Шарлин лечится в Швейцарии, ее супруг князь Альбер II продолжает выполнять свои обязанности и посещать различные мероприятия с детьми и семьей. В пятницу, 3 декабря, он вместе с сыном Жаком и дочерью Габриэллой посетил открытие Рождественской деревни на набережной в Монако. В этом году тема деревни - "Рождество в Канаде".

Князь Альбер II с детьми / Getty Images

Компанию ему сложила старшая сестра принцесса Каролина, ее сын Пьер с женой Беатрис. Праздничная деревня была украшена настоящими деревьями разных размеров и фигурами животных. Открыта эта локация будет до 2 января 2022 года.

Князь Альбер II с детьми / Getty Images

Князь Альбер II с детьми / Getty Images

Напомним, что ранее Альбер II официально подтвердил, что его супруга Шарлин находится за пределами Монако в клинике. Предполагается, что у Шарлин проблемы с психическим здоровьем. Впрочем, князь Альбер говорит, что планирует вместе с детьми навестить супругу. Возможно, это будет в следующую пятницу, когда дети будут праздновать свое 7-летие.

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