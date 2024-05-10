Опять критикуют: что не так с новым образом Меган Маркл

Герцогиня Сассекская снова не угодила поклонникам, поскольку они критикуют ее новый образ на публичном мероприятии в Нигерии.

Сегодня герцог и герцогиня Сассекские посетили Академию Wuse Lights в столице Абудже. Пара прибыла с трехдневным визитом в эту западноафриканскую страну по приглашению начальника штаба обороны на прошлогодних "Играх непокоренных" в Германии.

Меган Маркл и принц Гарри в Нигерии / Фото: Associated Press

Меган появилась на публике в персиковом платье из коллекции Heidi Merrick 2018 года. Образ герцогиня дополнила часами Cartier, винтажными серьгами-клипсами Lanvin Couture с кристаллами цвета аметиста и цитрина, теннисным браслетом Ariel Gordon Jewelry с шестигранным бриллиантом и браслетом Сartier "Love" из желтого золота.

Но поклонники в соцсетях раскритиковали образ Меган. Многих смутила длина платья, которое герцогиня не подогнала по размеру.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

"Этот наряд — позор, что с ней не так?", "Я согласен, платье ужасное. Оно не подходит, оно не подошло и не подходит для данного случая", - цитируют слова комментаторов журналисты express.co.uk.

Тем не менее, Меган и Гарри в этой поездке выглядят очень расслабленно и кажутся счастливыми. Особенно после тяжелой поездки принца в Лондон, где он так и не смог встретиться с королем Чарльзом.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

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