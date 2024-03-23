Опять модный повтор: королева Дании Мэри надела на мероприятие наряд, которому уже 17 лет

Ее Величество, королева Дании Мэри, опять показала, что очень бережно относится к вещам, а также, что даже спустя 17 лет имеет прекрасную фигуру.

52-летняя королева Мэри и ее муж король Фредерик X, организовали прием во дворце для государственных сотрудников. Мероприятие прошло в стенах дворца Амалиенборг - официальной резиденции монарха Дании. Среди гостей были представители правительства, секретарь кабинета министров и отдельные сотрудники суда.

На мероприятии королева появилась в черно-сером наряде, который уже давно в ее гардеробе - ансамбле от By Malene Birger.

На ней был черный атласный приталенный топ с вырезом-лодочкой и драпировкой, который она сочетала с оригинальной длинной юбкой, которая была полностью украшена серебристой бахромой с круглым декором.

Из украшений она в этот раз отдала предпочтение броше и серьгам-люстрам из знаменитого датского рубинового парюра. Эти изделия с рубинами и бриллиантами Мэри часто надевает на важные государственные мероприятия.

Однако наряд королевы не новинка и в ее гардеробе с 2007 года. Впервые этот черный топ и юбку Мэри надела во время своего четырехдневного визита в Нью-Йорк.

Королева Мэри, 2007 год / Фото: Getty Images

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