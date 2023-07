Опять неудача: судья отклонил очередной судебный иск принца Гарри

Сегодня судья Фэнкорт сообщил, что герцог Сассекский не может предъявить иск против газетной группы в отношении взлома телефона, однако остальная часть его иска относительно сбора"незаконной информации" может быть рассмотрена, сообщает Hello!

Принц Гарри и его адвокаты хотели раскрыть "тайные отношения" между дворцом и газетной группой, но это было отклонено судом так как доказательств было недостаточно.

"Я не могу сделать вывод, что существует достаточно правдоподобная доказательная база для нового дела, основанного на секретном соглашении", - заявил судья.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

О чем судебный процесс принца Гарри?

Принц Гарри утверждал, что журналисты и частные сыщики, работающие на The Sun и ныне несуществующее News of the World, использовали незаконные методы для получения информации о нем.

Выступая перед Томом Брэдби из ITV, когда герцог продвигал свои мемуары "Запасной", Гарри рассказал о своей неизменной решимости привлечь к ответственности прессу. Он сказал: "Они хотят привлечь к ответственности нас, богатых и влиятельных людей, и они хотят контролировать общество - тогда кто их охраняет?".

Также принц Гарри подавал иск против Mirror Group и лично присутствовал в суде, давая свидетельские показания. Большое внимание тогда было уделено его отношениям с бывшей девушкой Челси Дэви и, в конечном итоге, их разрыву. "Подобные статьи заставляли меня чувствовать, что мои отношения с Челси всегда были обречены. В конечном счете, эти факторы привели ее к решению, что королевская жизнь не для нее, что меня невероятно расстроило в то время", - сказал Гарри.

Принц Гарри и Челси Дэви / Фото: Associated Press

Также принц заявил публично, что каждая из таких статей играла разрушительную роль в его взрослении. Не удивительно, что став взрослым, принц не перестал тревожиться о безопасности своей семьи – Меган и двоих детей – сына Арчи и дочери Лилибет.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Associated Press

