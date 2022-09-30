Опять ноют: Dolce & Gabbana не пригласили российскую прессу на показ в Милане

Вероятно, продавать вещи россиянкам бренд не прекратит, но все же на фоне известий о "ядерном апокалипсисе" решил отгородиться хоть от русских журналистов.
Итальянский бренд Dolce & Gabbana длительно время критиковали за то, что он продолжал "обслуживать" русскую элиту, а также в разгар полномасштабного вторжения России в Украину марка выпустила эксклюзивную коллекцию пасхальных шоколадных яиц, которые очень напоминали русские матрешки в кокошниках.
Тем не менее, вероятно, бренд таки одумался, поскольку, согласно словам главного редактора российского издания Elle Кати Мухиной, больше итальянцы иметь дела с русскими не хотят. В комментарии The Blueprint она заявила, что представителей российской прессы на показ весна-лето 2023, который проходил в рамках Недели моды в Милане, не пригласили.
"Dolce & Gabbana никого не пригласили из русской прессы и даже не ответили на письмо, поэтому идут они далеко и надолго вместе со своим показом. Учитывая, сколько для них значит русский рынок... Ну вот такая наша реальность. Их коллеги ведут себя более достойно", - сказала Мухина.
Но двуличие русской натуры и тут проявилось. Пока на широкую публику журналистка, посылает бренд "далеко и надолго", то в своем телеграм-канале все же показываем подписчикам снимки с этого шоу.
Также текст, восхваляющий коллаборацию Dolce & Gabbana и Ким Кардашьян, вышел на сайте Elle.ru.
Напомним, в прошлом году Катя Мухина также отличилась. Глянец Elle представил октябрьский номер с заголовком "Дружба народов", одна из обложек была посвящена Украине. Из-за огромного количества негативных комментариев под этой публикацией, в результате их просто отключили.
Также отличился и мартовский номер с обложкой журнала, на которой была изображена латинская буква – Z, символизирующая вторжение России в Украину.
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