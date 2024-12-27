Опять повтор: принцесса Кейт вышла в свет в зеленой шляпке с бантом

Каждый раз ее образ выглядел по-новому, ведь она сочетала его с другими аксессуарами и верхней одеждой.
У британской королевской семьи есть давняя семейная традиция - праздновать Рождество вместе в Сандрингеме. 2024-й не стал исключением. Также 25 числа они вместе ходят на церковную службу, что позволяет прессе и многим собравшимся гостям, рассмотреть королевскую семью и дажа немного с ними пообщаться.
Кэтрин надела в этот раз в церковь наряд изумрудного цвета, который включал пальто ее любимого фасона от Alexander McQueen, сумку от Grace Han, а также шарф, перчатки и сапоги.
В ушах у принцессы сверкали нежные серьги, а волосы украшала милая шляпа с бантом.
Этот головной убор от бренда Gina Foster Кэтрин надевала уже неоднократно. Она носила шляпу в 2013 году на Рождество, а затем в 2014 году надела на День Святого Патрика.
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