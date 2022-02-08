Опять повторила образ: королева Летиция посетила Музей естествознания

Королева Испании Летиция славится своими шикарными ансамблями из переработанных материалов. Сегодня супруга монарха вышла в свет в кожаных брюках-кюлотах, которые она демонстрировала на публике ранее.

Летиция посетила встречу с женщинами-учеными и предпринимателями в Музее естествознания в Мадриде. 49-летняя королева-консорт выбрала красный укороченный твидовый жакет и дополнила его ярко-красным джемпером с высоким воротом и столь же привлекательным красным кожаным клатчем.

Королева Летиция / Getty Images

Ее брюки-кюлоты от Uterqüe — личный фаворит, который Летиция уже несколько раз надевала на публичные мероприятия.

Мать двоих детей прекрасно дополнила ансамбль сдержанными черными туфлями-лодочками и надела любимое позолоченное кольцо на указательный палец, которое сочеталось с ее уникальными серебряными серьгами-гвоздиками. Традиционно Летиция была в маске на лице, волосы распустила и сделала насыщенный макияж.

Королева Летиция / Getty Images

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