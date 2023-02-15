Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Опять повторила образ: королева Летиция в любимых кожаных кюлотах пришла на аудиенцию

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
787
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Опять повторила образ: королева Летиция в любимых кожаных кюлотах пришла на аудиенцию

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Будни испанской королевы насыщены разными событиями. Большая часть из них проходит в Мадриде.

Сегодня королева Летиция присутствовала на аудиенции с представителями Atresmedia и представителями фонда Mutua Madrileña, чтобы представить отчет о гендерном насилии. Встреча состоялась во дворце Сарсуэла в Мадриде.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

50-летняя королева выбрала монохромный лук для выхода. Это был тонкий шерстяной джемпер с круглой горловиной и брюки-кюлоты из кожи. Оба наряда - от любимого бренда Летиции Hugo Boss.

В качестве аксессуаров королева выбрала серьги в виде листьев от дизайнера Хосе Луиса Хойериаса и туфли-лодочки Debra от Lodi, которые прекрасно дополняли ее аутфит. В этом наряде мы видели Летицию уже неоднократно

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева Летиция оставила волосы распущенными и сделала естественный макияж, подчеркнув глаза. А также надела серьги-висюльки. В волосах королевы заметно так много седины, но она по-прежнему придерживается правила на окрашивать волосы краской.

Напомним, в прошлый свой выход королева-консорт продемонстрировала безупречный лук в брючном костюме и обула неудобные туфли. А еще пренебрегла маникюром.

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images
Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
787
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация