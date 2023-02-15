Опять повторила образ: королева Летиция в любимых кожаных кюлотах пришла на аудиенцию

Будни испанской королевы насыщены разными событиями. Большая часть из них проходит в Мадриде.

Сегодня королева Летиция присутствовала на аудиенции с представителями Atresmedia и представителями фонда Mutua Madrileña, чтобы представить отчет о гендерном насилии. Встреча состоялась во дворце Сарсуэла в Мадриде.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

50-летняя королева выбрала монохромный лук для выхода. Это был тонкий шерстяной джемпер с круглой горловиной и брюки-кюлоты из кожи. Оба наряда - от любимого бренда Летиции Hugo Boss.

В качестве аксессуаров королева выбрала серьги в виде листьев от дизайнера Хосе Луиса Хойериаса и туфли-лодочки Debra от Lodi, которые прекрасно дополняли ее аутфит. В этом наряде мы видели Летицию уже неоднократно.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева Летиция оставила волосы распущенными и сделала естественный макияж, подчеркнув глаза. А также надела серьги-висюльки. В волосах королевы заметно так много седины, но она по-прежнему придерживается правила на окрашивать волосы краской.

Напомним, в прошлый свой выход королева-консорт продемонстрировала безупречный лук в брючном костюме и обула неудобные туфли. А еще пренебрегла маникюром.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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