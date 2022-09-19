Опять скандал вокруг Гарри: дворец прокомментировал, как внук Елизаветы II узнал о смерти бабушки

Принц Гарри узнал о смерти своей бабушки королевы Елизаветы II, когда был в воздухе, направляясь в Шотландию. В западных СМИ писали о том, что принц узнал о смерти бабушки за пять минут до того, как проинформировали общественность. Но дворец опроверг эти сообщения.

Писали, что герцог Сассекский узнал о кончине бабушки даже после премьер-министра Лиз Трасс, которой в тот день, 8 сентября, передали на заседание парламента загадочную записку.

Но Букингемский дворец опроверг эти сплетни. Представитель короля Чарльза III заявил: "Общественность была проинформирована только после того, как был проинформирован каждый член семьи".

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Очевидно, что из-за того, что принц находился в воздухе в момент кончины своей бабушки, с ним не было связи.

Ранее мы рассказывали, как Чарльз узнал о том, что его мать Елизавета II умирает.

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