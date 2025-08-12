- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 55
- Время на прочтение
- 1 мин
Это интересно: шоу Меган Маркл на Netflix совпадет с важным событием принцессы Кейт
Специальный праздничный эпизод шоу «С любовью, Меган» приурочен к крупному ежегодному королевскому событию — рождественской проходки в Сандрингеме и рождественского концерта принцессы Уэльской, но разве это кого-нибудь удивляет.
В пресс-релизе стримингового гиганта Netflix говорится, что специальный праздничный эпизод сериала «С любовью, Меган» может совпасть с ежегодным рождественским мероприятием, проводимым королевской семьей.
На днях Меган и Гарри объявили, что их контракт с Netflix был продлен, а ее шоу публика увидит уже в конце лета, а также новый праздничный выпуск выйдет к Рождеству.
В то же время всем известно, что именно на Рождество принцесса Уэльская Кейт устраивает рождественский концерт Together at Christmas. Его съемки проходят раньше, не на сам праздник, так как на Рождество семья собирается вместе в Сандрингеме, но по телевидению его транслируют именно в этот праздник, пишет express.co.uk.
Что ж Меган снова попадет под горячую руку поклонников принцессы Уэльской. Хотя праздничный сезон есть праздничный сезон и не удивительно, что герцогиня Сассекская решила создать особый рождественский выпуск. Посмотрим, что из этого получится.