Общество
254
Опять в мини-юбке: принцесса Греции Мария-Олимпия продемонстрировала стройные ноги

Она не исполняет королевских обязаностей, поэтому работает модельи и активно посещает вечеринки и других светские мероприятия.

Автор публикации
Юлия Каранковская
Мария-Олимпия

Мария-Олимпия на вечеринке / © Getty Images

Единственная дочь и старший ребенок греческого принца Павлоса и кронпринцессы Греции Мари-Шанталь посетила вечеринку организованную отелем Raffles в Лондоне. Они запустили рекламную кампанию под названием The Butler Did It, в которой задействовали модель Тима Исто, известного многочисленными съемками для известных брендов.

В этот раз он в образе дворецкого появился на мероприятии и сфотографировался с 29-летней принцессой. Мария-Олимпия надела юбку от Saint Laurent синего цвета, которая была украшена складками и кружевом на подоле, а носила ее в сочетании с зеленым топом. Также лук принцесса дополнила остроносыми туфлями и украшениями от Tiffany & Co.

Тим Исто и Мария-Олимпия / © Getty Images

Тим Исто и Мария-Олимпия / © Getty Images

Детали образа Олимпия также показала в Instagram.

Мария-Олимпия / © Инстаграм принцессы Марии-Олимпии

Мария-Олимпия / © Инстаграм принцессы Марии-Олимпии

В Лондон она вернулась после того, как повеселилась в США — принцесса насладжалась светской жизнью в Нью-Йорке, где посетила Неделю моды, а в частности показ бренда Brandon Maxwell.

Мария-Олимпия / © Getty Images

Мария-Олимпия / © Getty Images

Светские выходы принцессы Греции Марии-Олимпии (17 фото)

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

