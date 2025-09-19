- Дата публикации
Опять в мини-юбке: принцесса Греции Мария-Олимпия продемонстрировала стройные ноги
Она не исполняет королевских обязаностей, поэтому работает модельи и активно посещает вечеринки и других светские мероприятия.
Единственная дочь и старший ребенок греческого принца Павлоса и кронпринцессы Греции Мари-Шанталь посетила вечеринку организованную отелем Raffles в Лондоне. Они запустили рекламную кампанию под названием The Butler Did It, в которой задействовали модель Тима Исто, известного многочисленными съемками для известных брендов.
В этот раз он в образе дворецкого появился на мероприятии и сфотографировался с 29-летней принцессой. Мария-Олимпия надела юбку от Saint Laurent синего цвета, которая была украшена складками и кружевом на подоле, а носила ее в сочетании с зеленым топом. Также лук принцесса дополнила остроносыми туфлями и украшениями от Tiffany & Co.
Детали образа Олимпия также показала в Instagram.
В Лондон она вернулась после того, как повеселилась в США — принцесса насладжалась светской жизнью в Нью-Йорке, где посетила Неделю моды, а в частности показ бренда Brandon Maxwell.