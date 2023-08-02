Опять в сердечках и рюшах: бельгийская принцесса Дельфина надела блузу со своим авторским принтом

Дельфина - внебрачная дочь бывшего короля Бельгии Альберта II и до 1 октября 2020 носила имя Дельфина Боэль. Женщина много лет пыталась доказать, что является дочерью бывшего монарха, отца ныне действующего короля Бельгии Филиппа. После того, как через суд Дельфину признали принцессой Бельгии, она часто принимает участие в различных мероприятиях и выполняет свои королевские обязанности.

В частности 31 июля принцесса посетила церемонию награждения и презентация фотовыставки, посвященной 30-летию со дня смерти короля Бельгии Бодуэна и возложила цветы к его памятнику. Мероприятие прошло в Брюсселе.

Перед камерами Дельфина появилась в красных широких брюках, которые изрядно помялись и выглядели неопрятно, а также голубой блезе в принт в виде сердечек.

Бельгийская принцесса Дельфина / Фото: Getty Images

На рукавах у блузы были манжеты-рюши, а принт является ее личной разработкой. Этот рисунок женщина использует во всех своих работах - она известная художница и скульптор.

Бельгийская принцесса Дельфина / Фото: Getty Images

Напомним, что недавно в наряде с подобным принтом Дельфина появилась на другом мероприятии - Национальному дню Бельгии. Ее странное платье с сердечками очень напоминало недавний наряд принцессы Уэльской.

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