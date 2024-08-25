Опять выбрала белый цвет: первая леди Франции Брижит Макрон в стильном наряде на мероприятии

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон посетили церемонию посвященную 80-й годовщине освобождения Борм-ле-Мимоза, деревни на юго-востоке Франции. Во время Второй мировой войны в Провансе высадились союзники и это помогло изменить ход войны и освободить юг страны.

Для этого важного события супруга президента уже традиционно выбирает наряд белого цвета. В этот раз Брижит отдала предпочтение свободным брюкам, топу и идеально скроенного жакету с черными пуговицами.

Волосы первая леди Франции уложила в любимую объемную прическу и сделала макияж с акцентом на глазах.

Брижит Макрон / Фото: Getty Images

Это было одно из первых появлений пары на публике после Олимпиады в Париже, во время которой Брижит и Эммануэль регулярно демонстрировали свой любимый деловой стиль - брючные костюмы.

Эмманюэль и Брижит Макрон / Фото: Getty Images

Эмманюэль и Брижит Макрон / Фото: Getty Images

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