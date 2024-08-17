Опять выбрала коричневый цвет: Меган Маркл и принц Гарри посетили школу в Колумбии

Герцогиня Сассекская выглядели стильно, а дети были в восторге от ее появления.

Герцог и герцогиня Сассекские - Меган и Гарри - проводят сейчас время в Колумбии, куда прилетели по приглашению вице-президента страны Франсии Маркес. Пара пробудет там четыре дня и у них назначена очень насыщенная программа на это время.

В первый день они посетили школу в Боготе, приняли участие в саммите и посетили Национальный центр искусств. А вот на второй день Меган и Гарри посетили государственную школу Colegio La Giralda, где пообщались с детьми.

Меган так тепло приняли некоторые малышы, что даже подарили ей теплые объятия.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Для посещения школы Меган выбрала свой любимый и беспроигрышный цвет - коричневый. Этот оттенок она носит очень часто и умело стилизует. В этот раз герцогиня надела коричневого цвета жакет, который сочетала с белой классической рубашкой и укороченными черными штанами. Обула она слингбэки от Chanel и завершила образ золотым браслетом The Love и украшениями принцессы Дианы, среди которых были часы от Cartier.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Также наряд коричневого цвета она надела на форум под названием "Ответственное цифровое будущее". Она появилась на мероприятии в шелковой шоколадной рубашке Victoria Beckham, широких брюках La Ligne и дополнила монохромный лук горчичными замшевыми босоножками на каблуках от Aquazurra.

Меган и Гарри в Колумбии / Фото: Associated Press

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